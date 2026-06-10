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Chivu: “Allenare l’Inter? Non faccio il figo: mi sono fatto queste tre domande e…”
Sulla pagina Instagram di Ivan Zazzaroni e del Corriere dello Sport è stato pubblicato un estratto della lunga intervista a Cristian Chivu - che uscirà domani, giovedì 11 giugno alle ore 13 - e in questa anticipazione il mister nerazzurro racconta le emozioni provate quando è tornato all'Inter:
"È un bel misto di tutto, devo essere onesto e non faccio il figo. All'inizio la mia domanda era: sono in grado di farlo? Sono in grado di portare a buon fine quella che è stata la fiducia che questa società mi ha dato? Sono in grado di gestire una determinata tipologia di giocatori? Perché un conto è allenare dei giovani ambiziosi che hanno voglia di ascoltare e imparare, un conto è arrivare ad allenare giocatori già evoluti, è difficile entrare nella loro testa ed è difficile dire cosa devono fare.
Devi avere la sensibilità giusta per essere in grado di farlo e non sapevo se lo ero oppure no. Avevo allenato nel settore giovanile, anche il Parma dove i ragazzi sono stati meravigliosi ma era una situazione molto più complicata rispetto all'Inter. Poi c'è la pressione esterna, quello che vuol dire allenare l'Inter, quello che si crea attorno a questa squadra da sempre per un pareggio o per una partita persa, a volte anche per niente. Ed è stressante, devi gestire un po' tutto. Fare l'allenatore è la cosa più semplice, allenare e giocare la partita"
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