Il tecnico nerazzurro chiama la reazione in Champions e avverte sul Feyenoord: “Al De Kuip è una squadra diversa per energia, entusiasmo e intensità”
VIDEO FCIN1908 / Le ultime dal De Kuip alla vigilia di Feyenoord-Inter
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida di Champions contro il Feyenoord, in programma domani sera al De Kuip di Rotterdam, in Olanda.
"Ma dobbiamo trasformare l'amarezza del derby perso in energia, perché è un'altra competizione, perché sappiamo quello che è stato il nostro inizio nel cammino Champions e sappiamo che non sarà facile. Ma saremo pronti per onorare quello che è il nostro standard, quello che rappresentiamo e quello che vogliamo fare".
Chivu e le difficoltà della trasferta contro il Feyenoord"Il reparto offensivo è molto attrezzato dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico. Sappiamo poi che giocare in questo stadio non è mai semplice. Il Feyenoord in casa è una squadra diversa per energia, per entusiasmo, per intensità che mette. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista ad affrontare una partita del genere".
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