Luca Gotti, ex allenatore dell'Udinese, era tra gli ospiti di Bonan su Skysport prima del fischio d'inizio della gara di San Siro tra l'Inter e la squadra friulana. Ai microfoni del canale satellitare ha parlato nel pre partita pure Dario Baccin che ha preso il posto di Piero Ausilio nelle scorse settimane. Era stato il suo vice ed è oggi il direttore sportivo nerazzurro.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Gotti di lui ha detto: «Io se mi posso permettere ho avuto Baccin da calciatore, lo conosco bene e il nostro rapporto arriva da lontano. È stato un buon calciatore e ha fatto una buona carriera ma dal punto di vista professionale, nella sua nuova veste di dirigente, e soprattutto come persona il mio giudizio è che siamo a livello di eccellenza. Mi unisco poi all'abbraccio nei confronti di Piero Ausilio e ad un in bocca al lupo».

(Fonte: Skysport)