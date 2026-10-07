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L'Inter in estate ha sborsato 23 mln di euro per il controriscatto di Aleksandar Stankovic dal Bruges, che lo aveva pagato 9 mln due anni fa dopo l'ottima stagione con la maglia del Lucerna, la prima da professionista.

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Rientrato in maglia nerazzurra, il figlio di Dejan ha trovato pochissimo spazio finora. Un quarto d'ora totale considerando due spezzoni con Monza e Udinese. In molti si stanno domandando se sia già da Inter e se non fosse stato meglio per lui andare in prestito a giocare con continuità altrove.

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A spazzare via ogni tipo di dubbio sul valore di Stankovic ci ha pensato Chivu. Il tecnico nerazzurro, in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così di Stankovic, definendolo anche un giocatore da Inter:

"Ale è un play ma può fare il mediano: è un play, davanti alla difesa, ha un bel piede, ha bisogno di migliorare nei tempi di gioco però ragazzi parliamo di un giocatore che ha iniziato il suo percorso solo due anni fa. Ha avuto il coraggio di andare in Svizzera, l'anno scorso ha fatto la Champions col Bruges, a volte mi rimprovero anche io per come lo considero, visto che lo conosco da quando era un bambino.

Questo ragazzo ha fatto tanti gol in Champions, ha vinto col Bruges ed è un giocatore da Inter, davanti a lui c'è Calhanoglu, tutti sappiamo cosa vuol dire per questa squadra, c'è anche Zielinski play, bisogna che Stankovic mantenga intensità, ritmo e voglia di migliorarsi e prima o poi lo vedremo"