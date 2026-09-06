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Ospite ad Appiano Gentile il pilota di F1 Colapinto ha parlato della sua passione per il calcio e del suo connazionale Lautaro Martinez:

«Mi piace il calcio, Lautaro è uno degli idoli dell'Argentina: è un piacere essere qui, Milano è un posto speciale nel mio cuore. lo e Lautaro siamo simili, perché abbiamo lasciato il nostro Paese per inseguire un sogno e continuiamo a lavorare per questo»

Getty Images

«Il calcio è lo sport più seguito e importante del Mondo: mi piace tantissimo. La passione dei tifosi è incredibile, in Formula 1 si vede ma nel calcio è molto più grande: ci sono tante cose che porterei nel nostro sport dal fútbol»