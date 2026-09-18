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Fulvio Collovati, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Repubblica, ha analizzato così la sfida di domani tra Roma e Inter: «Scudetto? Se lo giocheranno le squadre di Gasperini e Chivu, con il Como terzo incomodo».

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Collovati, Roma-Inter è già una sfida scudetto. Chi la sblocca?«Sarà una partita con tanti gol. Per l'Inter segnerà Pio Esposito, uno dei giovani che mi impressiona di più. In lui rivedo le movenze di Boninsegna. Per la Roma Dybala».

Come arrivano Roma e Inter a questo duello?«L'Inter ha commesso qualche errorino di troppo in fase difensiva, ma ha un attacco tanto vasto da poter ribaltare qualsiasi partita. Quella di Chivu è ancora la squadra migliore del campionato. La Roma è subito dopo, ma può giocarsela: Gasperini le ha dato un'identità precisa, in difesa e in attacco».

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Gasperini è l'uomo giusto per riportare lo scudetto nella Capitale?«Se lo giocherà con l'Inter, la sua ex squadra, fino alla fine».