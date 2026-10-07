Così il ds del Como Carlalberto Ludi parla a Sky Sport della sfida di domenica contro la Roma
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"Sarà una partita senza dubbio stimolante, estremamente difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Vogliamo confrontarci in maniera seria per dimostrare di essere loro rivali".
Così il ds del Como Carlalberto Ludi parla a Sky Sport della sfida di domenica contro la Roma.
"Vogliamo essere competitivi e gestire le energie fisiche e mentali per i tanti impegni. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti", aggiunge.
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