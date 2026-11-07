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CAMBIARE LA SERIE A

Adam Summerton, principale telecronista della Serie A per TNT Sports, ha intervistato il presidente del Como Mirwan Suwarso per scoprire i segreti del progetto Como.

Â«In Serie A dobbiamo collaborare, non soltanto competereÂ»

Mirwan Suwarso: Â«Non ne ho idea. Io guardo sempre prima di tutto quello che facciamo internamente.mQuando invece ci rapportiamo con lâ€™esterno, cerchiamo di collaborare con tutte le altre squadre. Cerchiamo di lavorare insieme, condividiamo quello che abbiamo imparato e proviamo anche a creare joint venture con altri club. Alcuni sono stati molto ricettivi. Abbiamo frequentemente telefonate tra presidenti e amministratori delegati, semplicemente per scambiarci idee e confrontarci su come risolvere determinati problemi. Penso sia fondamentale parlare e cercare davvero di collaborare piÃ¹ che limitarci a competere. La competizione puÃ² bastare sul campo. Ma siamo un campionato che deve recuperare molto terreno e ha bisogno di crescere. Per questo la collaborazione tra i club Ã¨ davvero, davvero importanteÂ».

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Â«La Premier oggi Ã¨ in cima, ma un tempo lo era la Serie AÂ»

«Tempo. Credo che ci serva tempo. Ogni club sta lavorando duramente per migliorare la propria organizzazione e, naturalmente, quando i club funzionano meglio, migliora anche il campionato. Credo che ogni prodotto, cosÃ¬ come ogni economia, abbia un andamento ciclico. La Premier League puÃ² essere al vertice in questo momento, ma un tempo lo era anche la Serie A. Niente rimane in cima per sempre.

E anche mentre parliamo, se confrontiamo la Serie A di questâ€™anno con quella della scorsa stagione, sembra quasi un altro mondo. Le squadre stanno diventando piÃ¹ offensive. Ci sono tantissimi giovani, moltissimi giocatori offensivi ed entusiasmanti, e probabilmente nessuno lo ha programmato volontariamente. Il cambiamento sta avvenendo ed Ã¨ qualcosa di naturaleÂ».

Â«Innoviamo perchÃ© ne abbiamo bisognoÂ»

«Il nostro pensiero innovativo nasce dalla necessitÃ . Dal punto di vista commerciale, la nostra infrastruttura Ã¨ molto piÃ¹ indietro rispetto a quella degli altri club e il nostro mercato di riferimento Ã¨ molto piÃ¹ piccolo. Ma vogliamo competere.

Per riuscirci dobbiamo quindi trovare nuove strade, andando oltre quello che giÃ conosciamo e ciÃ² a cui siamo abituati. Proprio perchÃ© Ã¨ una necessitÃ , dobbiamo provare cose che magari nessun altro ha mai tentato. Molte falliranno. Ma speriamo che alcune delle idee possano funzionare. Quello che dobbiamo fare Ã¨ continuare a crescere. E come si cresce? Continuando a sperimentare tantissime idee differenti e cercando di capire quali funzionanoÂ».

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