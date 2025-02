Serve più equilibrio tra primo e secondo tempo? — "Il primo tempo abbiamo cercato di pressare più alto ma non tutti pressavano nella stessa maniera e abbiamo dato spazio agli avversari. L'avevamo preparata in maniera diversa, mi piace il pressing alto che poi ha portato al gol ma con poco tempo per lavorare è difficile. L'atteggiamento è stato giusto, c'è tanto lavoro da fare e lo sappiamo"

Cosa vorresti vedere nella prossima partita? — "Avevamo bisogno di più muscoli nella ripresa, ho messo Musah in mezzo e Jimenez sulla fascia. Nel primo tempo potevamo fare cose diverse, dobbiamo essere più forti di questo. Siamo al Milan, i giocatori devono sentire la responsabilità e prendersela, aver più la palla e più voglia di far male e di non permettere all'avversario di arrivare in porta. Negli anni precedenti ho sempre avuto squadre così, è vero che il tempo è poco, si è parlato anche del mio futuro ma sono arrivato da un mese. Ho sentito che mi vogliono mandar via ma vabbé"

Su Leao — "Vogliamo costanza per tutte le individualità che abbiamo. Ha dei momenti che è fortissimo, fa accelerazioni e poi ci sono altri momenti che deve far capire che fa parte del collettivo e per questo si chiama squadra. Questo lo si impara tutti i giorni"