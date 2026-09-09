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Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha commentato ai canali ufficiali del club il successo per 2-1 contro l'Inter nella prima giornata di Champions League: "Abbiamo affrontato un avversario di altissimo livello. L'Inter è stata una delle migliori squadre d'Europa nelle ultime stagioni e lo ha dimostrato ancora una volta oggi. Credo che la partita sarebbe potuta finire tranquillamente 4-4 se le cose fossero andate diversamente: è stata una gara dura in cui abbiamo sfruttato i loro errori, mentre loro sono riusciti a segnare contro di noi solo nelle fasi finali. Avremmo dovuto chiudere la partita prima, ed è per questo che abbiamo dovuto soffrire nel finale".

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"Ci è mancato un po' di controllo quando ci siamo resi conto che non c'era l'opportunità per un'azione nitida. In quei momenti è meglio giocare all'indietro, mantenere il possesso e restare calmi, invece continuavamo a perdere palla e a dover ripiegare in affanno. La partita è diventata troppo caotica verso la fine del secondo tempo e credo che questo sia un aspetto su cui dobbiamo migliorare. A che punto è la squadra? Credo che siamo in ottima forma. Avremmo dovuto vincere contro il Betis, ma ci è mancata la stoccata vincente, ed è mancata un po' anche oggi. Abbiamo sfruttato i loro due errori, ma non siamo riusciti a segnare quel gol in più su azione, è successa la stessa cosa contro il Betis. Stiamo giocando bene e dobbiamo continuare a migliorare".

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"La parata su Calhanoglu? Non mi sono mosso perché, purtroppo, Rashford aveva segnato contro di me proprio dal mio lato della porta durante El Clasico. Aveva calciato benissimo, anche se ammetto di essermi mosso un po'. Così più tardi, quando Lamine Yamal stava battendo una punizione, sapevo che avrebbe mirato al mio lato, dato che si ricordava sicuramente di quel gol. Quella volta sono rimasto al centro e ho fatto lo stesso con Calhanoglu. Si tratta di non muoversi: se lui calcia e la mette all'incrocio dei pali, allora non resta che fargli i complimenti".