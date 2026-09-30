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Intervenuto come ospite a TMW Radio, Mimmo Cugini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la vittoria dell'Italia in Turchia:

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Italia, è iniziata una nuova era?

"Ho visto un'idea di calcio, che è la cosa più difficile da mettere in testa ai giocatori della Nazionale, perché non c'è tempo per lavorare. Questa ricerca del gioco e del divertimento è fondamentale. Anche per il suo carattere credo che Mancini abbia la capacità di rendere meno tesa la situazione. Deve far tornare la voglia di venire in Nazionale. Ci vuole la voglia di venire in Nazionale. Ci vuole la voglia di tornare a indossare quella maglia".

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Il giocatore che l'ha impressionata di più?

"Sebastiano Esposito, non me lo aspettavo pronto a questi livelli. Non aver mai giocato in Europa poteva essere un handicap, invece ha superato l'esame. Ha dimostrato di essere uno pronto per questi livelli".

(Fonte: TMW Radio)