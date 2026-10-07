Mimmo Cugini ha commentato le ultime notizie sulla FIGC e la nomina di Giovanni Malagò come nuovo commissario

Marco Macca
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Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha commentato le ultime notizie sulla FIGC e la nomina di Giovanni Malagò come nuovo commissario:

malagò
Mediaset

"Mi viene da ridere, siamo su Scherzi a parte? Chissà cosa pensano gli altri Paesi di come gestiamo certi incarichi importanti. Sono stato il primo a dire che Malagò doveva essere il presidente FIGC. E' stato legittimametnte eletto ed è il migliore per fare questo lavoro. Ma è un altro discorso, ma non si può far finta che questa cosa non è stata fatta in maniera fantozziana. Chi è partito all'attacco ora dovrà dire qualcosa".

malago

presidente coni malago
Getty Images

"Abodi dovrà dire per quale motivo Malagò farà il commissario di se stesso. Parlo di regole, di rispetto delle regole e di persone con incarichi importanti come il presidente del CONI che decide di commissariare la FIGC mettendo a capo di nuovo lo stesso Malagò è assurdo. Questa è una soluzione che mette una toppa a una voragine che si stava creando nello sport e nel calcio italiano. Il punto è che c'era una cosa specifica contro Malagò. Non la consideravo giusta prima e neanche ora, ma dico che come questa cosa è stata realizzata non è piaciuta per niente. Mi aspettavo che a certe parole facessero seguito delle azioni".

(Fonte: TMW Radio)

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