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Oltre al problema difesa, Chivu ha anche un vuoto in regia per le prossime gare. Calhanoglu si è infortunato contro l’Atalanta e Zielinski non è ancora al meglio.

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“A Bergamo, in vantaggio già 2-0 dopo mezz’ora, Chivu ha fatto entrare Sucic al posto di Calhanoglu nella posizione di play. Non è stata una novità assoluta: anche nel finale della scorsa stagione, quando mancava il direttore d’orchestra, lo aveva testato con profitto davanti alla difesa. Contro l’Atalanta l’idea non ha funzionato bene ma potrebbe essere ripetuta, sempre che l’allenatore non decida di rilanciare Stankovic: domenica è entrato male sul 4-2, dopo che Mkhitaryan aveva chiesto il cambio sfinito, ma in precedenza il tanto atteso Jones aveva fatto persino peggio. È questo il principale ballottaggio nel mezzo, perché difficilmente Barella verrà spostato dal ruolo di mezzala. La decisione verrà presa a ridosso della partita”, scrive La Gazzetta dello Sport.

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“Il trio più credibile, a questo punto, sarebbe Barella-Sucic-Mkhitaryan. Ma molto dipenderà dal vecchio della compagnia, che non gioca da molto tempo due partite così ravvicinate. Ecco perché Jones, una delle grandi delusioni di questo inizio di stagione torna in ballo per un posto: inseguito a lungo durante l’estate e pagato oltre 30 milioni, si è infortunato a inizio ottobre ed è rientrato appunto contro l’Atalanta. Ma anche prima, quando era stato utilizzato, aveva dato l’impressione di essere ancora lontano da una perfetta integrazione nell’Inter. Ci può stare, per un ragazzo che non aveva mai preso il mare dai docks di Liverpool, ma il ritardo complica il piano di crescita della squadra”.