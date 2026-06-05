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fcinter1908 news interviste Dal Canto: “Inter, l’addio di Dumfries non preoccupa. Ma dovrà fare meglio in Europa”
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Dal Canto: “Inter, l’addio di Dumfries non preoccupa. Ma dovrà fare meglio in Europa”
L'esterno olandese lascerà i nerazzurri: definito il suo trasferimento al Real Madrid, manca solo l'ufficialità
Alessandro Dal Canto, tecnico del Prato, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Sull'aspetto tecnico per l'Inter non sarei così preoccupato dall'uscita di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per quanto l'olandese sia stato una certezza e l'italiano non abbia ancora giocato in un contesto di primo livello.
Per quanto riguarda i progetti del prossimo anno sono convinto che avranno entrambe squadre forti; del resto anche il Napoli vinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione. In Europa di certo dovranno fare meglio, anche se i nerazzurri avevano comunque fatto due finali tra il 2023 ed il 2025".
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