Tutto pronto a San Siro per Inter-Como, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Dopo il convincente successo per 3-0 sul campo del Feyenoord in Champions League, la squadra di Cristian Chivu torna a concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan. Di fronte ci sarà però un avversario tutt'altro che semplice: il Como di Cesc Fabregas, reduce da sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni e dal clamoroso 9-1 rifilato al Lens in Europa. Queste le parole di Danilo D'Ambrosio rilasciate ai microfoni di InterTV: "Sarà una bella gara tra due squadre che esprimono un bel calcio e speriamo che i 3 punti finiscano nelle casse dell'Inter. Il duello che mi intriga di più? Nico Paz-Calhanoglu, due giocatori che nelle geomoetrie sono importanti e quando mancano si sente. Saranno duelli ad alta velocità e entrambe le due squadre penseranno a difendersi ma attaccando. Il Meazza è sempre un fattore, sicuramente un valore aggiunto ma il Como è cresciuto tanto come mentalità e come gioco hanno fatto un passo importante in Champions e si dovrà lottare come in ogni partita"