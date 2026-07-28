Oscar Damiani, agente e operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di TMW per commentare il caos Nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina dell'Italia e il dietrofront di Maldini e Leonardo:

“Certamente da uomo di calcio quello che è successo con Pirlo non mi è piaciuto. Bisognava pensarci prima, fare delle verifiche. Ciò che è accaduto è un po’ …all’italiana. Guardiamo la politica e tutto il resto a cascata è una conseguenza”.

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Si sono dimessi Leonardo e Maldini.

“Mi dispiace perché erano una coppia perfetta. Erano l’ideale per la Nazionale. Non posso pensare che siano andati via solo per il fattore Pirlo. Stimavo molto Maldini e Leonardo, li trovavo perfetti per il progetto. Peccato, davvero".

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E ora?

“Mancini e Conte sono due allenatori che stimo e sarebbero perfetti. Spero che il ct sia uno dei due".

E come direttore tecnico?

"Come dirigente che venga chi vuole, sono più importanti calciatori e allenatore”