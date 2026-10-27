Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha toccato vari temi caldi: ecco le sue parole

Marco Macca
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Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha toccato vari temi caldi, dalla corsa alla presidenza FIGC alla situazione rinnovi in casa Inter. Ecco le sue parole:

Inter Thuram
Getty Images

Galliani o Malagò? Malagò è una persona che stimo e conosco e Galliani è... Galliani, gli devo sempre dire grazie per tutte le operazioni che ho fatto con il Milan. E pure i rossoneri devono ringraziare me perché qualche buon giocatore gliel'ho dato. Vinca il migliore".

Dimarco
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L'Inter intanto lavora ai rinnovi di Thuram e Di Marco.

"Non puoi lasciarli andare: sono calciatori insostituibili. Meglio dell'Inter non troveranno, si troverà una soluzione per il rinnovo".
Radu Inter Damiani

(Fonte: TMW)

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