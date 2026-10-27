Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha toccato vari temi caldi, dalla corsa alla presidenza FIGC alla situazione rinnovi in casa Inter. Ecco le sue parole:

Getty Images

Galliani o Malagò? Malagò è una persona che stimo e conosco e Galliani è... Galliani, gli devo sempre dire grazie per tutte le operazioni che ho fatto con il Milan. E pure i rossoneri devono ringraziare me perché qualche buon giocatore gliel'ho dato. Vinca il migliore".

Getty Images

L'Inter intanto lavora ai rinnovi di Thuram e Di Marco.

"Non puoi lasciarli andare: sono calciatori insostituibili. Meglio dell'Inter non troveranno, si troverà una soluzione per il rinnovo".

(Fonte: TMW)