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Oscar Damiani, agente e operatore di mercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW.

Tanti i temi trattati, a partire dalla Nazionale di Roberto Mancini fino al campionato di Serie A e alla lotta Scudetto.

Getty Images

Italia di Mancini

"Contro la Francia l'Italia mi è piaciuta, sono ragazzi giovani che si sono comportati bene in un ambiente non facile. La Francia ha qualcosa in più ma i nostri ragazzi mi sono piaciuti e guardiamo al futuro con ottimismo".

Da cosa dobbiamo ripartire?

"Mi fa piacere vedere i nostri giovani che non hanno paura e che sono strafottenti, riescono a fare cose importanti pur non avendo una grande esperienza. Le ultime prestazioni sono state convincenti e speriamo di andare avanti così".

Serie A, Inter e Scudetto

Serie A: la Roma può insidiare l'Inter?

"L'Inter è sicuramente la favorita, ha una rosa molto competitiva, una squadra forte. Ha due squadre dello stesso livello, la Roma un po' meno anche se ha un grande allenatore e c'è un bell'ambiente".