A due giorni dall'inizio del campionato, si iniziano già a delineare quali squadre lotteranno per lo scudetto. Intervistato dal Giornale di Brescia, Gianni De Biasi ha sottolineato che in pole parte una squadra, l'Inter. "Le avversarie si sono rinforzate, ma l’Inter nella griglia di partenza non solo è in pole position, ma resta la vera favorita nella corsa scudetto". Mister, che tipo di torneo dobbiamo aspettarci? «Interessante sotto diversi punti di vista, perché le squadre mediamente si sono rinforzate e perché ci sono giocatori di prospetto da scoprire». La foto pubblicata su X da Biasin Favorita per il tricolore? «Non ho dubbi e dico l’Inter, perché ad oggi è la più completa, la più pronta. Subito sotto metto il Napoli, un passo più indietro Milan e Juventus. Poi ci sono Roma e Como. Ecco, i lariani sono quelli che mi incuriosiscono di più». Come mai? «Perché Fabregas è un bravissimo allenatore, sia sul campo sia dal punto di vista mentale, nel trasmettere motivazioni. E la squadra esprime davvero un buon calcio. Se sapranno gestire gli impegni europei con quelli del campionato potranno essere la sorpresa». Getty Images Da allenatore le chiedo un ritratto proprio degli allenatori e parto da Chivu. «Ho grande considerazione e stima nei suoi confronti. Un ragazzo intelligente, un bravo allenatore che ha saputo calarsi perfettamente nella realtà Inter con abilità e un pizzico di furbizia. La sua forza è stata quella di dare continuità e allo stesso tempo fornire al gruppo nuova linfa e grandi motivazioni». Passiamo ad Allegri. «Ho messo il Napoli proprio alle spalle dell’Inter per la presenza di Max. Conosce come pochi la serie A e sa come si vince. Viene spesso criticato, ma la pagnotta a casa la porta sempre. È una garanzia». Amorim è una delle novità. «Sono curioso di capire cosa potrà dare al Milan. Viene da alti e bassi in carriera, però lo vedo bello carico. Ha un giocatore come Gonçalo Ramos davvero interessante, da scoprire se saprà farlo rendere al meglio. In amichevole per adesso mi ha impressionato». Spalletti è un po’ come Allegri, una garanzia per la serie A. «Secondo me è un allenatore perfetto per i club più che per la Nazionale. Non si discutono le sue qualità, credo però che alla sua Juventus a oggi manchi qualcosa a livello di rosa. Sia chiaro, i bianconeri possono stare tranquillamente tra le prime quattro, ma non sono alla pari dell’Inter. Pronto a essere smentito...». Rimane Gasperini. «Sono certo che la Roma avrà ancora di più l’identità, il timbro del suo allenatore. Da capire però un po’ come per il Como come saprà gestire gli impegni di Champions e quelli del campionato». Ultima cosa: il giocatore che guarderà con più interesse? «Mi sposto in Inghilterra: Palestra al Chelsea. Spero sappia essere protagonista, tornerà utile anche alla Nazionale».