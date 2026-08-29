Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato i sorteggi di Champions League delle italiane
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato i sorteggi di Champions League delle italiane. Ecco le sue parole:
In Champions League chi vedi meglio e chi peggio fra le italiane?"Le difficoltà maggiori le vedo per il Napoli. Vedo meno difficoltà psicologiche invece per il Como, che non ha nulla da perdere. Tutto ciò che otterrà sarà un qualcosa in più".
Hai dei dubbi su Allegri a Napoli dunque?"Io non ho fiducia su Allegri a Napoli. Già a Genova ho visto una formazione sbagliata, con un'applicazione di gi - continua su: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/de-paola-allegri-se-pensa-giocare-napoli-milan-parte-2267482
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