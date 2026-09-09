Il prodotto del vivaio dell’Inter racconta l’inizio dell’avventura in bianconero: “Mi sono inserito molto bene, il gruppo è solido e compatto”
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Giacomo De Pieri, prodotto del vivaio dell'Inter e passato all'Ascoli, in Serie B, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova esperienza in bianconero.
Tappa Ascoli“Mi sono inserito molto bene, ho trovato un gruppo solido e compatto, mi sto trovando molto bene anche con le idee del Mister. Sono reduce dalle esperienze con Juve Stabia e Bari, l’ultimo anno è stato difficile, ma di crescita, sono in generale contento del percorso che ho fatto finora. La tappa Ascoli rappresenta un grande salto in questo percorso, penso che possiamo raggiungere gli obiettivi di squadra che ci siamo prefissati, mi sto trovando molto bene. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, la Serie B è un campionato insidioso, dobbiamo salvarci e mantenere la categoria, che i miei compagni hanno ottenuto l’anno scorso. I miei obiettivi personali non possono che coincidere con quelli di squadra”.
"Zona di campo preferita"“Speriamo di ripeterci! Stiamo preparando al meglio la partita, dopo un grande inizio dobbiamo cercare di continuare cosi. Il Mister mi schiera nella mia zona di campo preferita, sa che sono a disposizione. Con Silipo sulla fascia mi trovo bene, è un ragazzo semplice, che mi ha aiutato fin dall’inizio ad ambientarmi, indicandomi le richieste relative al nostro ruolo”.
L’assist contro la Carrarese“In quei frangenti non ho avuto sensazioni particolari, la mia è stata una giocata di puro istinto, per fortuna è andata bene e ho fatto l’assist per pareggiare la partita”.
I tifosi dell'Ascoli“Ho provato tanta emozione, sabato abbiamo visto un grande stadio che ci ha portato grande entusiasmo e per noi può essere un’arma in più”.
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