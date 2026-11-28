VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Bastoni? Non credo ci sia lesione, un problema che aveva da..."

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Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Genoa, Daniele De Rossi ha parlato così del match di San Siro:

"Giocare al 100% potrebbe non bastare? Questo è il destino di tutte le squadre come la nostra, buone squadre che incontrano le corazzate. Veniamo qui provando a fare una grande partita, siamo in un buon momento di forma"

Quanto è importante sfruttare le leggerezze dell'Inter e avere coraggio?

"Hanno dimostrato di avere la forza di ribaltare anche le partite in cui hanno subito più del solito. Ricordo di aver visto in diretta Venezia-Inter e subirono tante transizioni, ho messo centrocampisti di gamba per sfruttare le nostre chance, vogliamo provare a prenderli alti"

Ostigard

"Lui è un giocatore importante, in fase difensiva e di impostazione. Nella singola partita ho fiducia negli altri, l'assenza capita nella settimana in cui abbiamo tre partite ma ci faremo trovare pronti, speriamo stia bene e non sia niente di serio"