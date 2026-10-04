Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi, oltre a fare un punto sul momento difficile del suo Genoa, ha parlato anche della lotta scudetto

Marco Macca

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi, oltre a fare un punto sul momento difficile del suo Genoa, ha parlato anche della lotta scudetto e della possibilità che la Roma possa insidiare l'Inter nella corsa al tricolore:

gasperini

Crede che la Roma possa davvero insidiare l’Inter nella corsa allo scudetto?

Chivu Inter (6)

“È una squadra molto forte, ma il mio unico pensiero va alla Fiorentina alla ripresa del campionato: sarà un impegno delicato”.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

De Rossi

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