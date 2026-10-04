Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi, oltre a fare un punto sul momento difficile del suo Genoa, ha parlato anche della lotta scudetto
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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi, oltre a fare un punto sul momento difficile del suo Genoa, ha parlato anche della lotta scudetto e della possibilità che la Roma possa insidiare l'Inter nella corsa al tricolore:
Crede che la Roma possa davvero insidiare l’Inter nella corsa allo scudetto?
“È una squadra molto forte, ma il mio unico pensiero va alla Fiorentina alla ripresa del campionato: sarà un impegno delicato”.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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