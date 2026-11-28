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Ospite di Sky Sport nel post partita di Inter-Genoa, Daniele De Rossi, allenatore rossoblù, ha espresso la sua amarezza per il 4-0 subito a San Siro:

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"Non siamo partiti bene rispetto alle altre partite anche contro le grandi, si è vista subito una differenza. Non siamo stati troppo pericolosi. Poi, abbiamo avuto quelle occasioni: siamo usciti e Provedel è stato molto bravo, nulla di strano. Abbiamo fatto il nostro, siamo stati ordinati, ma poi sono arrivati i gol dell'Inter a fare da sliding doors. Potevamo essere più attenti. Quando abbiamo visto che giocava Provedel, ci siamo detti: 'O gioca male, o fa i miracoli'. Gli vanno fatti i complimenti per la partita che ha fatto. Stiamo lavorando per accorciare questa differenza. Oggi ho visto meno pulizia nel giocare la palla e meno pressione sul portatore. Dobbiamo lavorare su di noi e non parlare del portiere degli altri".

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"L'Inter ha meritato. Noi dovevamo limitare il passivo e provare a chiudere con dignità, provando a rimanere in gara. Questo è quello che ho detto all'intervallo. Il terzo gol ha chiuso una partita che sarebbe già stata difficilissima da rimontare contro una squadra molto forte. Ellertson mi piace molto da mezzala, può giocare in più ruoli ma lì ci può dare tanti inserimenti e palle intelligenti. Per noi è determinante e per me è difficile farne a meno".

(Fonte: Sky Sport)