L'allievo che batte il maestro. Daniele De Rossi, ai microfoni di DAZN, ha parlato della vittoria per due a zero del suo Genoa contro la Juventus di Luciano Spalletti e si è soffermato proprio sul suo rapporto con il suo ex allenatore ai tempi della Roma.

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-Chissà se il De Rossi calciatore si sarebbe mai immaginato di battere un giorno Spalletti?

Ho iniziato a pensare di fare questo lavoro molto presto. Penso che già a venticinque o ventisei anni lo immaginassi e ci pensassi saltuariamente. Poi, più invecchiavo, più riflettevo su quella che sarebbe dovuta essere la mia seconda carriera. Questo è un gioco di squadra: io non batto nessuno. Però sfido questi mostri sacri, che per me significano tanto. Abbiamo vinto contro Spalletti, abbiamo vinto contro Gasperini: sono allenatori che stimo tanto, che ammiro, che studio e ai quali cerco di rubare qualcosa. Quindi fa piacere, ma penso che, sia quando vinco sia quando perdo, io abbia meno responsabilità di quanta a volte me ne venga attribuita, soprattutto se sei una persona che è stata anche un giocatore», ha detto l'allenatore del Genoa a proposito della vittoria contro Spalletti e la sua squadra.

(Fonte: DAZN)