Intervistato dal Corriere dello Sport, Delio Rossi, ex allenatore tra le altre di Lazio e Fiorentina, ha parlato anche del campionato attuale

Marco Macca
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Intervistato dal Corriere dello Sport, Delio Rossi, ex allenatore tra le altre di Lazio e Fiorentina, ha parlato anche del campionato attuale. Ecco le sue dichiarazioni:

delio rossi inter campionato (1)
Getty Images

Da una sua ex squadra a un'altra: di questa Lazio appaiata allâ€™Inter in testa alla classifica, invece, cosa ne pensa?

«Sono sorpreso per lâ€™evoluzione, per il modo in cui ci sono arrivati. Vivo vicino al centro sportivo della Lazio e allâ€™inizio câ€™era tanto scetticismo sullâ€™allenatore. Ma conosco Gattuso, lâ€™ho riportato io in Italia (dai Rangers alla Salernitana, ndr) prima del suo approdo al Milan, e ho detto da subito che sarebbe stato l'uomo giusto, nel posto giusto e al momento giusto. PerchÃ©? Serviva uno coraggioso, in grado di accettare una grande sfida e lui in queste cose si esalta. Sta andando anche oltre le piÃ¹ rosee aspettative, sono davvero felice per RinoÂ».

Proprio Gattuso, qualche settimana fa, ha ricordato che dove passa lui si creano le basi per costruire progetti vincenti.

«Non Ã¨ glamour, non buca gli schermi, non Ã¨ uno che pronuncia frasi a effetto. Ãˆ semplicemente umile. Lui Ã¨ partito dalla Calabria per iniziare questa fortunata e incredibile carriera che lo ha portato a vincere tutto da calciatore. Uno che Ã¨ andato ad allenare a Creta o a Sion significa che ha il sacro fuoco dentro. Lui cerca sfide particolari e sono contento perchÃ© sta dimostrando di avere idee moderne, la sua Lazio vince ma gioca anche beneÂ».

gennaro gattuso
Skysport

Si aspettava un'altra partenza cosÃ¬ della Fiorentina?

«Sinceramente no. PerÃ² voglio dire una cosa: siamo ancora alla settima giornata di campionato. In Italia, non essendoci grande disponibilitÃ  economica per scegliere i migliori calciatori, molte squadre hanno preso rinforzi a campionato iniziato. CiÃ² che ora Ã¨ bianco puÃ² diventare nero tra due-tre partite e viceversa. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un campionato diverso rispetto a quello dell'anno passatoÂ».

Da spettatore che Serie A sta vedendo?

«Questo nuovo modo di arbitrare mi piace: meno pause, meno calciatori a terra, Ã¨ un calcio piÃ¹ dinamico e godibile da un punto di vista estetico. A volte possono esserci errori, ma fa parte del gioco. Mi sembra un campionato piÃ¹ equilibrato, anche se non lo vedo molto diverso per valori rispetto agli altri anniÂ».

(Fonte: Corriere dello Sport)

Delio Rossi Inter

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