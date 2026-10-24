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Intervistato dal Corriere dello Sport, Delio Rossi, ex allenatore tra le altre di Lazio e Fiorentina, ha parlato anche del campionato attuale. Ecco le sue dichiarazioni:

Getty Images

Da una sua ex squadra a un'altra: di questa Lazio appaiata allâ€™Inter in testa alla classifica, invece, cosa ne pensa?

Proprio Gattuso, qualche settimana fa, ha ricordato che dove passa lui si creano le basi per costruire progetti vincenti.

«Sono sorpreso per lâ€™evoluzione, per il modo in cui ci sono arrivati. Vivo vicino al centro sportivo della Lazio e allâ€™inizio câ€™era tanto scetticismo sullâ€™allenatore. Ma conosco Gattuso, lâ€™ho riportato io in Italia (dai Rangers alla Salernitana, ndr) prima del suo approdo al Milan, e ho detto da subito che sarebbe stato l'uomo giusto, nel posto giusto e al momento giusto. PerchÃ©? Serviva uno coraggioso, in grado di accettare una grande sfida e lui in queste cose si esalta. Sta andando anche oltre le piÃ¹ rosee aspettative, sono davvero felice per RinoÂ».«Non Ã¨ glamour, non buca gli schermi, non Ã¨ uno che pronuncia frasi a effetto. Ãˆ semplicemente umile. Lui Ã¨ partito dalla Calabria per iniziare questa fortunata e incredibile carriera che lo ha portato a vincere tutto da calciatore. Uno che Ã¨ andato ad allenare a Creta o a Sion significa che ha il sacro fuoco dentro. Lui cerca sfide particolari e sono contento perchÃ© sta dimostrando di avere idee moderne, la sua Lazio vince ma gioca anche beneÂ».

Skysport

Si aspettava un'altra partenza cosÃ¬ della Fiorentina?

Da spettatore che Serie A sta vedendo?

«Sinceramente no. PerÃ² voglio dire una cosa: siamo ancora alla settima giornata di campionato. In Italia, non essendoci grande disponibilitÃ economica per scegliere i migliori calciatori, molte squadre hanno preso rinforzi a campionato iniziato. CiÃ² che ora Ã¨ bianco puÃ² diventare nero tra due-tre partite e viceversa. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un campionato diverso rispetto a quello dell'anno passatoÂ».«Questo nuovo modo di arbitrare mi piace: meno pause, meno calciatori a terra, Ã¨ un calcio piÃ¹ dinamico e godibile da un punto di vista estetico. A volte possono esserci errori, ma fa parte del gioco. Mi sembra un campionato piÃ¹ equilibrato, anche se non lo vedo molto diverso per valori rispetto agli altri anniÂ».

(Fonte: Corriere dello Sport)