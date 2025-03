"La squadra è come sempre pronta a dare il massimo e a onorare al meglio questo big-match", dice Umberto Marino

Cresce l'attesa per il big match di domani sera che vedrà di fronte Atalanta e Inter, sfida chiave tra due delle tre squadre impegnate nella volata per lo scudetto (che sarà disponibile solo su Dazn anche in modalità gratuita).