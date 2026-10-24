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Luigi Di Biagio, ex centrocampista - tra le altre - di Roma, Inter e Nazionale, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "La Roma? Certo che può lottare per lo scudetto. Però devo ammettere che l'Inter resta sempre la favorita, lo è ormai da 5-6 anni. Se non ha vinto tutti gli scudetti in questo arco temporale è perché è successo qualcosa che non doveva succedere. A livello di rosa non ha paragoni in Italia. Detto ciò, come successo per gli scudetti del Napoli, se si dovessero incastrare alcune dinamiche perché no? Poi io sono molto legato ad entrambe le squadre".