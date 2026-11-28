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Luigi Di Biagio, ex centrocampista e attuale ct dell'Arabia Saudita U23, ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sulla corsa al titolo: "Per me è difficile dire qualcosa sullo scudetto, è normale che io abbia un debole soprattutto per Roma e Inter. Devo essere sincero, secondo me la Lazio alla fine non ce la farà.

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L'Inter ha qualcosa in più rispetto alla Roma, la speranza è che la Roma possa dar fastidio fino alla fine, però quello che sta facendo Gattuso è veramente da fare soltanto i complimenti. Se poi sarò smentito, complimenti alla Lazio e a Gattusi. Se ad oggi mi chiedete un podio, metterei Inter, Roma e Lazio per quello che si è visto, ma sarebbe comunque un successo incredibile per la Lazio, sta facendo un miracolo Gattuso".