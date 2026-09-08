VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."

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Comincia questa sera la fase campionato della Champions League 2026/27. Paolo Di Canio, intervistato da La Stampa, ha parlato delle possibilità delle squadre italiane, soffermandosi all'inizio sull'Inter di Chivu: "Che possibilità hanno le italiane in Champions? L'Inter può andare avanti. Jones avrà un impatto simile a McTominay.

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Le altre, con accoppiamenti fortunati, possono ambire ai quarti. La Roma può divertirsi. Il Como può essere la sorpresa. Il Napoli ha centrocampisti un po' logori".