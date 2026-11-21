Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio, ha parlato così dei biancocelesti primi in classifica: "Contro una squadra prima in classifica devi concretizzare perché alla lunga si sono messi in campo con più compattezza e hanno motore nelle gambe.

E' una squadra che sa quello che vuole e che sta facendo un campionato straordinario. Complimenti a Gattuso, noi meritavamo qualcosina in più ma complimenti a loro perché stanno facendo qualcosa di straordinario".