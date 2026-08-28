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Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e oggi opinionista, ha parlato del campionato di Serie A ai microfoni di news.superscommesse: "Quale può essere la principale antagonista dell'Inter nella lotta scudetto? Io penso il Napoli, anche se forse ha bisogno ancora di un difensore: intanto vediamo quanto vale Badiashile, cerchiamo di capire l'inserimento di questo calciatore. Allegri ha fatto intendere che ha una squadra che può anche variare più moduli di gioco; si tratta di un team arrivato a certi livelli che può contare, ad esempio, su Vergara che è un talento, su Anguissa che è finalmente guarito bene, con De Bruyne che con Allegri tornerà lui.

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Il Milan ha sostenuto un esborso eccessivo sul mercato per certi giocatori, ma ha una squadra temibile grazie soprattutto alle idee di calcio di Amorim. Poi la Roma, che ha molti giocatori che sono voluti rimanere e diversi altri che son voluti venire e questo rappresenta un fattore importante. E, ancora, la Juventus che bisogna inquadrare bene, in attesa di capire meglio l'entità dell'infortunio ad Yildiz. L'Inter, comunque, rimane la squadra più forte, ha fatto 3 acquisti, soprattutto in ottica Champions, che vantano in tutto circa 30 titoli vinti".