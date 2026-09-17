Dopo la sconfitta di ieri sera in Europa League contro il Benfica, l'ex attaccante David Di Michele, intervenuto a TMW Radio, ha analizzato così le difficoltà del Milan

Marco Macca
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Dopo la sconfitta di ieri sera in Europa League contro il Benfica, l'ex attaccante David Di Michele, intervenuto a TMW Radio, ha analizzato così le difficoltà del Milan:

Milan Amorim

"Amorim secondo me è bravo, è il Milan ad essere stato costruito malissimo. Non c'è nessuno che attacca la profondità e vogliono tutti giocare con la palla fra i piedi".

Amorim Milan (2)

"Ieri addirittura il Milan ha perso contro una squadra che ha fatto turnover, il che fa riflettere. Anche su Goncalo Ramos mi sento di dire che lega tanto il gioco, ma non attacca la porta".

(Fonte: TMW Radio)

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