Ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante David Di Michele ha rilasciato queste dichiarazioni
MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito
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Tra la lotta scudetto e le ottime prestazioni di Pio Esposito, in continua crescita. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante David Di Michele ha rilasciato queste dichiarazioni:
Il risultato di Como-Roma potrebbe avvalorare i discorsi scudetto o i giallorossi restano candidati a prescindere?"Io rimango dell'idea che a prescindere dal risultato la Roma rimanga in lotta per il titolo. Certo, vincere quella partita darebbe una carica di autostima tale se non da vincere lo scudetto quantomeno per dare fastidio all'Inter, che rimane la squadra da battere. Il Como è leggermente più indietro, perché ha una squadra più giovane e perché non sarà facile gestire il doppio impegno".
Con l'Italia invece Pio Esposito ha messo ancora una volta in mostra le proprie qualità. Pensi che possa diventare anche centrale nell'Inter?"Se continua così ce la può fare. Se Thuram cala un po' le sue prestazioni Esposito se la gioca con lui, dato che sta facendo benissimo".
(Fonte: TMW Radio)
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