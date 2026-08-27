Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, David Di Michele, ex attaccante, ha parlato delle punte del nostro campionato

Marco Macca
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, David Di Michele, ex attaccante, ha parlato delle punte del nostro campionato, mettendo a confronto in particolare i reparti di Inter e Roma:

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Malen può vincere il titolo di capocannoniere?

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"Di certo Malen può fare più gol di tutti, per ciò che ha fatto lo scorso anno e per quello che rappresenta in questo momento per la Roma. Ad oggi i giallorossi hanno un parco attaccanti molto importante. Sicuramente hanno ridotto il gap con il reparto offensivo nerazzurro. Anche l'attacco del Napoli per dire ha dei nomi importanti, ma è un gradino sotto a quello della Roma".

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(Fo0nte: TMW Radio)

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