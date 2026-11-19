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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli si è espresso così sulle voci che vedono la Juventus interessata a Conte o Inzaghi come possibili allenatori in vista della prossima stagione:

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Juve tra Inzaghi e Conte, da chi ripartire l’anno prossimo?

Getty Images

"Oggi sceglierei Inzaghi, perché è abituato a questo. L'Inter ha vinto spendendo poco e vuol dire che è possibile vincere anche rimanendo nel budget. Ero contrario a Mancini per esempio in Nazionale. Però credo che la scelta è stata fatta con un criterio preciso. Sta dando spazio ai giovani e sta cominciando a far crescere per arrivare pronti avanti. Mi sono ricreduto su di lui, ma non perl e qualità del tecnico ma per le scelte fatte. Inzaghi ha vissuto un momento particolare all'Inter, dove è stato fatto un grande lavoro spendendo poco".

(Fonte: TMW Radio)