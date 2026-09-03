Arturo Di Napoli, ex attaccante, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW:

"Il nostro calcio è indietro ormai, ai miei tempi si andava all'estero per gli ultimi contratti, oggi si è capovolto tutto. E' un sistema che, se non si fa nulla, andrà sempre peggio. Trovo assurdo che ci siano sempre meno italiani. E va a scapito della nostra Nazionale. Bisogna riformare tutto. Tutti parlano ma poi nessuno fa nulla. Chi ha operato meglio? La Juve ha fatto pochi ritocchi sull'idea di calcio di Spalletti.

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Può fare un campionato da protagonista, la vedo antagonista all'Inter, che rimane la più forte e ha ritoccato qualcosa in rosa. Alla Juve darei un 8,5 come voto al mercato. Spalletti lavora più con giocatori che non hanno grande risonanza ma con chi è vicino alle sue idee di calcio. Mi stuzzicano il Milan, la Roma. L'acquisto migliore? Mi piace molto Goncalo Ramos. L'ho visto all'opera, fa reparto da solo. Ha qualità, forza fisica, vede la porta".