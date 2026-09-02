Inserito nella Top 11 della Serie A 2025/26 e premiato tra i migliori difensori, Federico Dimarco è intervenuto sul palco del Gran Galà del Calcio.

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Il terzino dell'Inter e della Nazionale ha parlato proprio della scorsa annata, conclusa con il Double della squadra di Chivu con le vittorie dello Scudetto e della Coppa Italia:

"È stata una stagione incredibile a livello personale e di squadra. Per come era finita quella prima è stata un'annata incredibile e sono orgoglioso di questo".