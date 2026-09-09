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Intervistato da CBS Sports Golazo, Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha analizzato così la sconfitta contro il Real Madrid: "Non è stato facile iniziare la partita con due gol per due errori. Ma abbiamo creato tante occasioni: il livello è alto, dobbiamo imparare.

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Bisogna reagire perché anche col Napoli eravamo sotto 0-2 e abbiamo vinto: abbiamo fatto tante cose buone ma ora dobbiamo continuare così e spingere. Non è mai facile giocare qui, ma è il calcio: abbiamo tanti ottimi giocatori, è solo l'inizio. Era solo la prima partita, guardiamo avanti".