Intervistato da Sport Mediaset, Roberto Donadoni, ex ct dell'Italia, si è espresso anche sul campionato. Ecco le sue dichiarazioni

Marco Macca
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Intervistato da Sport Mediaset, Roberto Donadoni, ex ct dell'Italia, si è espresso anche sul campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

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"Indiscutibilmente si può dire che l'Inter sia la favorita per lo scudetto e la squadra più forte, partendo dalla società. Credo che ci sia un'idea ben chiara e questo credo che farà la differenza. La Roma sta trovando una sua quadratura ed è una squadra che, se l'ambiente sarà capace di aiutare, potrà essere protagonista".

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"Il Napoli ha una rosa competitiva: Allegri deve blindare l'ambiente e non ascoltare le critiche magari eccessive. Il Como ha un progetto chiaro e credibile e questo può far crescere Fabregas, che ha un'idea chiara di gioco, un'impronta".

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(Fonte: Sport Mediaset)

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