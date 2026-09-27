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L'esordio in Nazionale di Alessandro Romano non è stato sicuramente memorabile: il centrocampista del Cagliari ha faticato contro il Belgio, risultando uno dei peggiori in campo. Eppure, sulle sue qualità non sembrano esserci dubbi. Roberto Donadoni, che lo ha avuto a disposizione nella scorsa stagione allo Spezia, ne parla così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "È un ragazzo di ottima prospettiva, uno su cui puntare perché ha la testa sulle spalle e indubbie qualità".

Perché all'esordio in azzurro ha deluso?

"In pochi mesi è passato dalla B alla Nazionale, realtà neppure paragonabili. Ai giovani va dato il tempo di metabolizzare il cambio di livello. Cosa ci aspettavamo da un ventenne?".

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Quindi Mancini non ha sbagliato a schierarlo titolare contro il Belgio?

"Secondo me no perché Romano è serio, disponibile, ha voglia di allenarsi e di dimostrare il suo valore. La base di partenza è ottima e su uno così bisogna costruire. Poi se si pensa che possa essere il salvatore della patria o che i giovani crescano di colpo, si commettono gli stessi errori del passato. Altrove i talenti li fanno giocare, ma li aspettano. E non parlo solo dell'allenatore, ma di tutto il movimento che circonda nazionale. Tutti, anche i club, i tifosi e l’opinione pubblica, devono contribuire. Bisogna dare il tempo di crescere ai nostri giovani".