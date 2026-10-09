GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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Intervistato da TMW, Massimo Donati, ex centrocampista, ha fatto alcune considerazioni in vista della ripresa del campionato di Serie A:

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"La sosta per le Nazionali è stata abbastanza lunga, quindi anche la gestione della ripartenza è stata fatta diversamente rispetto alle altre volte. Questa volta è stato differente soprattutto per chi non aveva molti calciatori impegnati in Nazionale. Sarà interessante vedere come approcceranno dopo questa lunga sosta".

Per Inter e Napoli, sulla carta, la ripresa si presenta facile.

"Di facile, nel calcio, non c'è niente. Le cose possono diventare facili se le approcci nel modo giusto. La stanchezza fisica e mentale può avere un ruolo in questa ripresa. Sono partite alla portata ma bisogna fare sempre attenzione".

La sorpresa della Serie A?

"La Roma su tutte. Come ha detto Gasperini l'obiettivo è lo Scudetto in tre anni, ma se ci si arriva prima è meglio. La piazza vive di entusiasmo, si è creato e quindi questa Roma può fare bene".

(Fonte: TMW)