Massimo Donati, ex centrocampista, ha fatto alcune considerazioni in vista della ripresa del campionato
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Intervistato da TMW, Massimo Donati, ex centrocampista, ha fatto alcune considerazioni in vista della ripresa del campionato di Serie A:
"La sosta per le Nazionali è stata abbastanza lunga, quindi anche la gestione della ripartenza è stata fatta diversamente rispetto alle altre volte. Questa volta è stato differente soprattutto per chi non aveva molti calciatori impegnati in Nazionale. Sarà interessante vedere come approcceranno dopo questa lunga sosta".
Per Inter e Napoli, sulla carta, la ripresa si presenta facile."Di facile, nel calcio, non c'è niente. Le cose possono diventare facili se le approcci nel modo giusto. La stanchezza fisica e mentale può avere un ruolo in questa ripresa. Sono partite alla portata ma bisogna fare sempre attenzione".
La sorpresa della Serie A?"La Roma su tutte. Come ha detto Gasperini l'obiettivo è lo Scudetto in tre anni, ma se ci si arriva prima è meglio. La piazza vive di entusiasmo, si è creato e quindi questa Roma può fare bene".
(Fonte: TMW)
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