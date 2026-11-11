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Intervistato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Como, Charlie Ludi, è tornato sulla sconfitta di domenica scorsa contro l'Inter. "Veniamo da un inizio di stagione straordinario. La nostra sfida era quella di rimanere competitivi ogni tre giorni e penso che il percorso in Champions dimostri come siamo riusciti a esserlo. L’Inter è la più forte d’Italia, ha approcciato la gara in maniera straordinaria. Noi dobbiamo migliorare e crescere, questo non ci sorprende. Sono sicuro che faremo tesoro anche dell’ultima partita".

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Il ds torna poi sulla trattativa estiva col Real Madrid per Nico Paz: "Una situazione win-win. Noi abbiamo avuto la possibilità di puntare su un giocatore di grande potenziale, mentre loro hanno creduto in un progetto tecnico, anche grazie alla credibilità e alla capacità di Fabregas. Quello che abbiamo fatto con il Real Madrid lo abbiamo fatto anche con altre squadre".

(Corriere dello Sport)