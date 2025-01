L'esterno olandese dell'Inter è andato ancora una volta a segno, ma non è bastato per avere la meglio sul Bologna

Ancora una volta Denzel Dumfries è andato a segno, ma non è bastato: terzo gol di questo 2025 per l'esterno olandese che, dopo la doppietta contro l'Atalanta in Supercoppa, si è ripetuto questa sera contro il Bologna .

Il numero 2 dell'Inter non può però essere soddisfatto, come ribadisce ai microfoni di DAZN: "Difficile da accettera questo risultato, abbiamo fatto una buona partita, loro hanno segnato due gol che sono arrivati nel modo in cui sono arrivati. Dobbiamo continuare a lavorare e andare avanti. Il mio momento? Lavoro ogni giorno per migliorare il mio gioco. Devo continuare, la cosa più importante è vincere. Oggi non sono felice, ma continuo a lavorare per aiutare la squadra il più possibile".