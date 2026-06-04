Il passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid è di fatto annunciato da un ex avversario di Dumfries, ovvero Tijjani Reijnders. L'ex milanista conferma, intervistato in zona mista, la chiusura della trattativa.
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fcinter1908 news interviste Dumfries-Real, annuncio ufficiale…di Reijnders: “Straordinario. Non siamo sorpresi perché…”
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Dumfries-Real, annuncio ufficiale…di Reijnders: “Straordinario. Non siamo sorpresi perché…”
Il passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid è di fatto annunciato da un ex avversario di Dumfries, ovvero Tijani Reijnders
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Un'ultima domanda su un argomento diverso. Avete già festeggiato nello spogliatoio il giocatore che questa sera non ha giocato? Denzel?"
Reijnders: «Sì, certo, tutti si sono congratulati con lui. È un passo straordinario per la sua carriera. Siamo molto felici per lui e se lo merita assolutamente».
Anche voi avete reagito con un po' di sorpresa, come noi?"
Reijnders: «Non necessariamente. Perché nelle ultime due stagioni ha dimostrato tutto il suo valore. Per questo ritengo che sia un riconoscimento più che meritato»
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