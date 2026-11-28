Ai microfoni di Skysport le parole del calciatore rossoblù prima della sfida contro l'Inter
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Mikael Egill Ellertsson, calciatore del Genoa, ha parlato prima della partita di San Siro contro l'Inter: «Quella nerazzurra è una bella squadra, vogliamo confermare quanto di buono fatto negli ultimi tempi e quella di oggi è una buona opportunità per dimostrarlo».
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-Qual è la qualità più importante da mettere in campo contro una squadra di così grande esperienza come l'Inter?
Credo che bisogna essere perfetti, basta così. Essere perfetti e giocare bene.
-Stai evolvendo nel tuo ruolo di centrocampista?
De Rossi mi dà tanti consigli e mi ha chiesto di fare più assist e migliorare in avanti.
(Fonte: Skysport)
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