Mikael Egill Ellertsson, calciatore del Genoa, ha parlato prima della partita di San Siro contro l'Inter: «Quella nerazzurra è una bella squadra, vogliamo confermare quanto di buono fatto negli ultimi tempi e quella di oggi è una buona opportunità per dimostrarlo».

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-Qual è la qualità più importante da mettere in campo contro una squadra di così grande esperienza come l'Inter?

Credo che bisogna essere perfetti, basta così. Essere perfetti e giocare bene.

-Stai evolvendo nel tuo ruolo di centrocampista?

De Rossi mi dà tanti consigli e mi ha chiesto di fare più assist e migliorare in avanti.

(Fonte: Skysport)