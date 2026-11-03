Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Feyenoord e il gol ritrovato
GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra
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Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Feyenoord e il gol ritrovato: "Non era scontato, siamo stati bravissimi a reagire così: siamo stati bravi ad entrare con l'approccio giusto e ad indirizzarla subito. Le sconfitte si analizzano, l'abbiamo fatto e sono contento che abbiamo dato seguito alle parole che ci siamo detti.
Le prime 8? E' ancora lunghissima, dobbiamo pensare partita per partita e di potercela giocare con tutti e vedremo alla fine. Il gol? Per un attaccante il gol è ossigeno, ma cerco di mettere sempre prima di tutto il lavoro per la squadra e sono contento di essermi sbloccato".
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