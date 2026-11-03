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Triplice fischio di Feyenoord-Inter a Rotterdam. Cristian Chivu ha commentato anche in sala stampa quanto accaduto nei 90' di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Olanda: "Noi non abbiamo da dimostrare niente, sappiamo che le partite si possono perdere anche. Per i valori che abbiamo, per quello che abbiamo costruito negli anni, abbiamo fatto una partita seria e degna di quello che rappresentiamo. Abbiamo aggiunto qualcosa nell'organizzazione, nell'intensità e nel fare determinate cose in un campo non facile".

Visto la provincialità che chiedevi?"Ho visto una voglia pazza di accettare che a volte si può stare in un blocco basso, amarlo e avere cattiveria nel rubare qualche pallone. Sapevamo di averla dentro, non dovevamo andare a ricercarla troppo. E' una questione di determinazione, orgoglio e valore".

La prestazione di Spence ci ha fatto ricordare quanto l'Inter vista in estate l'abbiamo vista poco."Non siamo mai venuti a raccontare le nostre problematiche. Abbiamo una rosa competitiva, che nelle assenze sta cercando di dare sempre il massimo. Sappiamo cosa rappresentano gli infortunati per noi. Piano piano li stiamo recuperando, siamo tutti contenti perché abbiamo più possibilità di crescere come gruppo e come squadra".

E' una reazione o il recupero della normalità?"Per una sconfitta anche se è il derby non possiamo dimenticare quanto di buono abbiamo fatto. Per noi è stata un'opportunità di reagire dopo una partita non fatta a un certo livello. L'abbiamo colta, ci siamo messi in campo consapevoli di quello che abbiamo costruito negli anni e che a volte nel calcio le partite possono finire in maniera che nessuno di noi desidera. La cosa più importante è la continuità. La stagione è lunga, non si può sempre vincere".

Ieri hai detto: faremo una grande partita."I nostri confronti sono settimanali. Dopo ogni partita abbiamo confronti, ognuno esprime il suo parere. Sono fatto così, chiedo e mi confronto. Si analizzano le cose, si cercano di capire gli errori e analizzare le cose. Funziona sempre così da noi, era così anche prima. Il gruppo ha valori sani, sa stare insieme e ama determinate sfide. Ama allenarsi e migliorarsi".