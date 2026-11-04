VIDEO / Chivu: "Bastoni ha subito ingiustizie, va protetto! E vi dico che Spence..."

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Dopo la buona prestazione personale, all'interno di una partita negativa come quella giocata e persa dall'Inter nel derby di sabato, arrivano altri segnali incoraggianti da Djed Spence.

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Il laterale ex Tottenham si è lasciato alle spalle i problemi fisici che hanno ritardato l'inizio della sua avventura in maglia Inter ed è stato schierato nuovamente dal 1' da Chivu contro il Feyenoord e ha risposto con un'ottima prestazione, tanto da meritarsi il trofeo di MVP.

L'Osservatorio tecnico dell'UEFA ha spiegato poi le motivazioni che hanno portato a dare il premio proprio a Spence: "Ha dominato la partita nei primi 35 minuti con due cross dalla destra che hanno permesso all'Inter di portarsi subito in vantaggio, dimostrando inoltre un'elevata precisione nei passaggi, una velocità impressionante e mettendo in mostra il suo potenziale da fuoriclasse nel modulo 3-5-2 di Cristian Chivu"