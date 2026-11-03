GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 contro il Feyenoord, Yann Bisseck ha parlato così del match del De Kuip:

"Una risposta giusta. Esultanza? Ho fatto quello che mi era venuto in mente, non era preparato, è sempre bello fare gol e aiutare la squadra, abbiamo reagito dopo la sconfitta. Il calcio è così: non bisogna mai perdere ma succede, oggi abbiamo fatto bene. Quando perdiamo una partita siamo i più scarsi del mondo, non ci interessa quello che dicono gli altri, stiamo uniti, siamo sulla strada giusta, c'è tanto da imparare e migliorare ma siamo una squadra fortissima"

Confronto

"Sempre importante parlare tra di noi, dobbiamo stare uniti, la stagione è lunga, siamo all'inizio, non siamo preoccupati.No.No. Top 7"